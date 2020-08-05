Баку и Брюссель обсудили стратегическое партнерство

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан высоко ценит взаимовыгодные партнерские отношения с ЕС. Он подчеркнул однозначную позицию Евросоюза в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, стоящим на повестке сотрудничества ЕС с Азербайджаном, в том числе стратегического партнерства в сфере энергетики, транспортных проектов, солидарности и сотрудничества в борьбе с пандемией, продолжение переговоров по всестороннему соглашению.

Глава МИД также упомянул о недавних боестолкновениях на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района, в ходе которых ВС Азербайджана пресекли военную провокацию ВС Армении.

Кестутис Янкаускас, в свою очередь, отметил, что необходимо предпринять все меры по недопущению эскалации напряженности в регионе. Он также подчеркнул, что представительство Евросоюза внимательно следит за ситуацией, и что ЕС заинтересован в обеспечении мира и безопасности в регионе.