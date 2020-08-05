Главный инфекционист США: «Ситуация действительно тревожная»

Ситуация с коронавирусом в США является наихудшей в мире, заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний при Министерстве здравоохранения США Энтони Фаучи, слова которого передает Business Insider.

«Мы не представляем и 5% мирового населения, но при этом на нас приходится 20-25% заражений в мире. …Наверное, это худший случай. Разве нет?» – поинтересовался у Фаучи главный медицинский корреспондент CNN Санджей Гупта.

«Да, если смотреть в количественном соотношении, так оно и есть. Цифры не врут», – передает слова инфекциониста RT.

Издание отмечает, что заявление Фаучи противоречит «обманчивой радужной картине», которую якобы пытается создать президент США Дональд Трамп. Business Insider пишет, что американская администрация пытается таким образом преуменьшить свои промахи в борьбе с пандемией.

«Каждая страна пострадала. Мы, США, пострадали так же, а то и хуже, чем все. Если судить по числу заражений и смертей, ситуация действительно тревожная», –добавил Фаучи.