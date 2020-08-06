В Европе опасаются: сезон отпусков может привести ко второй волне эпидемии

В некоторых европейских странах, в числе которых Испания и Греция, выросло количество новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты опасаются, что сезон отпусков может привести там ко второй волне эпидемии, пишет BBC.

В Испании, где карантинные меры начали облегчать в июне, за 24 часа тест на COVID-19 оказался положительным у 1 772 человек. Всего в стране выявлено более 305,7 тыс. случаев заражения.

Швейцария ввела обязательную двухнедельную самоизоляцию для людей, приезжающих из Испании.

В Греции также зафиксирован большой прирост числа новых заражений. За сутки там выявлено 124 новых случая. Премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил жителям страны, что им придется принять строгие ограничения, и предупредил, что беспечность недопустима.

В Германии служба санитарно-эпидемиологического надзора назвала крупный бельгийский город Антверпен зоной риска, поэтому всем въезжающим оттуда придется самоизолироваться.

В некоторых районах Польши, преимущественно на юге и востоке страны, ношение масок вновь стало обязательным, заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский. По его словам, из-за роста заболеваемости Covid-19 ограничения коснутся 19 административных единиц, в которых уровень заболеваемости самый высокий.