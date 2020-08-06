Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 6 августа 2020, 22:45

Пандемия в Киргизии пошла на спад. В Бишкеке законсервировали семь стационаров, которые были открыты на базе школ и ресторанов. В столице заболеваемость COVID-19 снижается, чего пока не скажешь про регионы страны. На 5 августа в республике умерли почти полторы тысячи человек. Это один из самых высоких показателей смертности в мире в пересчете на душу населения. Осенью в Киргизии ожидается такой же пик заболеваемости, какой был в в июле.

«Очередной пик заболеваемости коронавирусом в Киргизии придется на октябрь», - заявил в эфире телепроекта «Слово доктору» эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля при научно-производственном объединении профилактической медицины Киргизии Алексей Кравцов. По его словам, если ничего не предпринимать, то снижения заболеваемости не стоит ожидать раньше начала следующего года. «Поэтому нам надо быть объективно готовыми, что осенью у нас будет так называемая вторая волна, второй пик. Он придется на сезон ОРВИ и гриппа. Минздрав к этому готовится, закупает вакцину от гриппа, потому что микс инфекций приводит к более тяжелому течению болезни», - cчитает врач. На бывшей американской авиабазе «Ганси» планируется открыть инфекционную больницу на тысячу мест. В настоящее время там расположена обсервация для прохождения карантина прибывающих в страну граждан. Вопрос переоборудования объекта в больницу вице-премьер-министр Аида Исмаилова и заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев обсудили с инфекционистами из России. Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что правительство готово к «переделке» муниципальных зданий в инфекционные больницы, чтобы подготовиться ко второй волне пандемии COVID-19. Также будут построены новые инфекционные больницы в Бишкеке, Таласе, Чолпон-Ате и Оше. Такое решение было принято после июльской вспышки коронавируса, когда в больницах не хватало мест, и выяснилось, что не закуплены аппараты ИВЛ, а врачи жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты. Согласно публикациям в соцсетях, люди падали на улицах, умирали во дворах клиник, однако больных не принимали в больницы. Главная причина – нет мест, не хватает врачей. В середине июля ежедневно сообщалось о 70 и более умерших от COVID-19.

На помощь медикам пришли волонтеры. Открывались дневные и ночные стационары для оказания первой помощи заболевшим и даже покупались концентраторы и ИВЛ. В одном из пригородов Бишкека, на собранные деньги местных жителей на базе мечети был открыт полевой госпиталь. Деньги на кислородную станцию прислали трудовые мигранты из Южной Кореи. В столице также открылись ночные стационары, где заболевшим ставят капельницы и отпускают домой. Очереди были огромными - люди ждали «своей» капельницы по несколько часов. Коек теперь достаточно, но не хватает врачей и медсестер – в среднем на 150 больных приходится 15 медиков. И на таком фоне в Бишкек прилетают самолеты-неотложки из Турции, которые вывозят богатых депутатов и бизнесменов на лечение за границу. Президент Сооронбай Жээнебеков оценил работу волонтеров как «показатель зрелости общества» и предложил разработать специальный закон. «У нас в стране волонтерство пока стихийное. Нужно законом определить статус волонтеров», - сказал киргизский президент в интервью «Биринчи Радио». Однако только силами волонтеров ситуацию не исправить. На помощь Киргизии прибыли более 200 российских врачей - 50 медиков из Башкортостана, 120 военных врачей и еще 47 специалистов - выходцев из Киргизии. Их распределили по медицинским учреждениям в областях республики. Россия также отправила лекарства и медицинские изделия на общую сумму 200 тысяч долларов. Об этом сообщил посол России в Киргизии Николай Удовиченко. Но успокаиваться рано. Катастрофическая ситуация сложилась в Иссык-Кульской области. В связи с открытием внутреннего туристического сезона там наблюдается мощнейшая вспышка заболеваемости – в сутки почти до 3 тысяч человек. Люди приезжают на отдых иногда уже заболевшими COVID-19. Это выяснилось после того, как в санаториях стали проверять у отдыхающих температуру. Трагической без преувеличения демонстрацией происходящего в регионе стала смерть сразу нескольких врачей. 18 июля от внебольничной пневмонии в возрасте 62 лет умерла врач высшей категории, директор Иссык-Кульского районного центра семейной медицины Бубуайым Жээнбаева. Утром 27 июля от ранее диагностированной внебольничной пневмонии ушел из жизни заведующий реанимационным отделением Иссык-Кульской территориальной больницы Сарбагыш Иманалиев. В области в спешном порядке сменили руководство. Вновь назначенный полномочный представитель правительства на Иссык-Куле Балбак Тулобаев признался, что ситуация действительно сложная.

Накануне Иссык-Кульскую область посетил президент Жээнбеков. Он признал, что условия работы врачей тяжелые. На встрече с медиками, глава государства напомнил, что еще в начале года на повестке дня Совета безопасности стоял вопрос реформирования системы здравоохранения, были полностью изучены проблемы, мешающие развитию отрасли, однако их рассмотрение было отложено в связи со вспышкой болезни. Он заверил, что, как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совбеза для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. «Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой», — добавил президент. Всего за пять месяцев, по официальным данным, заразились коронавирусом 37 500 человек, умерли 1 438 человек, 73 из них - медики. Всего же коронавирусом заболели 2 854 медицинских работника. Им полагаются компенсации в 200 тысяч сомов (около 2,6 тысяч долларов), а семьям погибших - 1 миллион сомов (чуть более 13 тысяч долларов). Правда, денег нет - в республиканском бюджете дыра. Зарплаты врачам и учителям во время пандемии выплачивались из средств международной помощи, которую доноры выделили на борьбу с пандемией. Жээнбеков, учитывая бедственное положение, пообещал врачам выплатить деньги и даже увеличить зарплаты из «легализованных средств теневой экономики». Всего республика на борьбу с эпидемией получила 627 млн долл., из них 166 млн. долл. – гранты, 461 млн. долл. – это займы, которые республика должна вернуть кредиторам в течении 3-5 лет. 177 млн. долл. правительство потратило на поддержку страны во время карантина. Большая часть из этой суммы была потрачена на зарплаты. 9 млн. долл. на здравоохранение и 7 млн. долл. - на «отдых, культуру и религию». Не потому ли республика не смогла подготовиться к новой вспышке эпидемии, пик которой пришелся на середину лета? Ответственность за провал в сфере здравоохранения возложили на население, которое не соблюдает гигиену, не держит дистанцирование, а также на бывших министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева и вице-премьера Алтынай Омурбекову. Против них возбудили уголовное дело по фактам коррупции и лоббирования интересов некоторых фармацевтических компаний. До назначения на пост министра Чолпонбаев возглавлял Фармацевтический союз Кыргызстана. Его подозревают также в причастности к продаже за рубеж СИЗ.