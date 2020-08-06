Ученые описали «идеальную стратегию» борьбы с COVID-19

Изучение методов борьбы с пандемией в разных странах показало, что идеальным ответом на распространение коронавируса стало бы сочетание политики тестирования в Новой Зеландии, подхода к открытию школ в Дании и информационной стратегии Уганды. К такому выводу пришли бывший советник британского экс-премьера Тони Блэра Майкл Барбер и экс-советник бывшего премьера Малайзии Наджиба Разака Идрис Джал, пишет Bloomberg.

В числе успешных стратегий эксперты, в частности, назвали масштабное тестирование, проведенное в Новой Зеландии. Кроме того, исследователи выделили Южную Корею, где специалисты используют данные с камер наблюдения и транзакций по кредитным картам, чтобы отследить перемещения зараженных. Ученые также высоко оценили то, как власти Уганды информировали население: они запустили радиопередачи, чтобы донести сведения до жителей районов с плохим доступом к интернету, и отметили решение датских властей, которые первыми в Европе успешно открыли школы после карантина, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Эксперты также пришли к выводу, что в условиях пандемии координация между разными странами была плохой, особенно в сравнении с периодом мирового финансового кризиса 2008 года.

Барбер подчеркнул, что не каждое успешное решение сработает в другой стране. Например, южнокорейская программа отслеживания контактов недопустима для некоторых западных стран. Впрочем, можно пойти по пути Австралии, которая приняла законы о конфиденциальности, чтобы убедить людей, что их данные не будут использовать в иных целях, отметил исследователь.