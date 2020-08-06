Полиция Кипра опросила Гречушкина, чья селитра взорвалась в Бейруте

Reuters сообщает, что полиция не задерживала россиянина, а просто побывала у него дома и задала несколько вопросов.

Cyprus Mail отмечает, что у Гречушкина нет кипрского паспорта, но им владеет его жена, также россиянка.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Приоритетной версией произошедшего называются сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 130 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Власти Ливана сообщили, что груз был конфискован в сентябре 2014 года с судна под названием Rhosus, которое перевозило его из Батуми в Мозамбик. Моряки, работавшие на судне, сообщили, что его владельцем был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин.