Экс-депутата Саркисяна выдали Армении
Экс-депутат парламента Армении Левон Саркисян ("Алрахаци Левик"), находившийся в розыске, доставлен в Армению из России, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на советника генпрокурора страны Гора Абрамяна.
"В результате сотрудничества Генеральной прокуратуры Армении и Генеральной прокуратуры России, при поддержке министерства иностранных дел Армении, 6 августа сотрудники полиции доставили в Армению Левона Грачьевича Саркисяна”, - отметил Абрамян.
Генпрокуратура России приняла решение удовлетворить ходатайство о выдаче Саркисяна правоохранительным органам Армении в марте этого года, сказал Абрамян.
Экс-депутат от Республиканской партии Армении Левон Саркисян был задержан 21 ноября 2019 года в городе Зеленоград Московской области РФ. В Армении он был объявлен в розыск в рамках уголовного дела по ст. 175 (разбой, совершенный в целях хищения имущества в особо крупных размерах организованной группой) и ст. 223 (участие в преступном сообществе) УК Армении.