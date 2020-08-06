В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ запатентовало использование для лечения COVID-19 лекарства, ранее применявшегося для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза, сообщают Вести.ру со ссылкой на пресс-службу агентства.

Сообщается, что препарат под названием даларгин играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей, а также в организации иммунного ответа.

Подчеркивается, что на основе даларгин создана антиковидная лекарственная форма под названием лейтрагин, который способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм", возникающий у пациентов с коронавирусной инфекцией. Как показали опыты, наиболее эффективный способ применения лейтрагина – ингаляция.

Роспатент принял решение о выдаче патента на данное лекарство.