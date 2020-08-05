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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проверил соблюдение режима полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил Офис украинского президента.

По его данным, во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил ряд передовых позиций украинских военных в районе проведения операции объединенных сил. Зеленский заявил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе, подчеркнул Зеленский.