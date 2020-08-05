Зеленский приехал в Донбасс и наградил военных: «Сражаемся за Родину» фото
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проверил соблюдение режима полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил Офис украинского президента.
По его данным, во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил ряд передовых позиций украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.
Зеленский заявил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе, подчеркнул Зеленский.
Кроме того, Владимир Зеленский в ходе визита в Донецкую область наградил украинских военных, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил. Также президент возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.
"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой", – заявил Зеленский.