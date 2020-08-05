Главы МИД ЕС обсудят отношения с Турцией: «Анкара - важный партнер Евросоюза»

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят отношения сообщества с Турцией на неформальном заседании Совета ЕС, которое пройдет 27-28 августа в Берлине. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном по итогам встречи на Мальте главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Переговоры в Валетте состоялись в преддверии неофициальной встречи министров иностранных дел ЕС 27-28 августа в Берлине, где вновь будут обсуждаться отношения с Турцией в продолжение дебатов, состоявшихся в Совете ЕС в Брюсселе 13 июля", - цитирует ТАСС заявление.

В документе отмечается, что "Турция является важным партнером Евросоюза": "Государства-члены ЕС хотят видеть укрепление взаимных отношений, обращая вспять нынешние негативные тенденции".

В заявлении ЕС говорится, что на Мальте Чавушоглу и Боррель обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной повестки, включая конфликты в Ливии и Сирии.