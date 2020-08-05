Трамп: мы создали величайшую экономику, а Китай выпустил чуму

США не забудут, что источником распространения нового коронавируса на весь мир был Китай, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в штате Огайо.

"Мы создали величайшую экономику в мировой истории... потом Китай выпустил эту чуму (коронавирус) - по своей некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась. Она не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран - 188 стран. Мы не забудем этого", - цитирует ТАСС главу Белого дома.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай несет ответственность за начало пандемии коронавирусной инфекции.