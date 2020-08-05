В музее Антонио Кановы, в итальянской коммуне Поссаньо австрийский турист сел на скульптуру XIX века, чтобы сделать фотографию, и сломал произведению искусства три пальца, сообщает Upi.

Сотрудники музея опубликовали запись с камер видеонаблюдения, где видно, что турист сидит на гипсовой скульптуре Полины Боргезе Бонапарт (сестра Наполеона). Она изображена в образе древнеримской богини любви Венеры. Позже охранник заметил, что мужчина сломал три пальца на ноге статуи.

Изначально его личность не была установлена, но представители музея сообщили, что он самостоятельно связался с ними и принес свои извинения, а также предложил оплатить расходы по восстановлению экспоната. По словам туриста, он понял, что натворил, только когда услышал об инциденте из австрийских СМИ.

Сотрудники музея сейчас разрабатывают план реконструкции произведения искусства. Пока неясно, будет ли турист оштрафован.