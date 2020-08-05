Несколько лет назад к 100-летию Таллинского технического университета был создан беспилотный автомобиль Self-Car. До сих пор автобусы без водителя под названием Auve Tech курсировали по аллеям зоопарка столицы Эстонии, в музее под открытым небом, в деловом городке Юлемисте, в живописной части центра Таллина. Но вот теперь они выйдут на маршруты в Финляндии. Ведущий оператор автобусных перевозок Roboride запускает в Тампере эстонскую новинку — беспилотные автобусы компании Auve Tech.

Мы не раз сообщали об оригинальных и прорывных технологиях и инновационных решениях в странах Балтии. Вот и опять есть повод удивиться богатым на выдумку эстонцам.

«Цель проекта в Тампере - показать, как футуристические автономные электрические автобусы могут стать частью повседневной городской жизни. В сотрудничестве с Auve Tech мы начинаем создавать безопасную, экологически чистую, доступную и комфортную мобильность для жителей», - пояснил генеральный директор Roboride Тату Ниеминен.

Автобусы без водителя Auve Tech небольшие — они рассчитаны на 8 пассажиров, комфортные, удобные, бесшумные. Они могут использоваться там, где нет места обычным видам транспорта. Это может быть в закрытых зонах типа аэропорта или жилых районов с маленькими улочками.

«Для нас этот прорыв — сотрудничество с крупным финским оператором - важная веха в развитии компании Auve Tech», — говорит генеральный директор Йоханнес Мосов, отмечая, что процесс переговоров длился долго. «Наша цель — сделать повседневные передвижения быстрее, удобнее и экологичнее с помощью решений для автономного транспорта», - добавляет он.

На этом предприятии производством заняты 40 человек. Новинка под названием Iseauto, рассчитанная на 6 человек, производится с участием трех фирм — Auve Tech, TalTech и ABB. Максимальная скорость такого беспилотника — 20 километров в час.

Правда, пока что и в Эстонии такие автобусы можно увидеть далеко не везде.

Беспилотный микроавтобус, прошедший официальный техосмотр и получивший номерной знак с надписью «Проба», с 15 июня успешно используется в таллинском деловом городке - Технополисе «Юлемисте-Сити» для бесплатных экскурсий. Маршрут его передвижения: торговый центр — отель — аэропорт — «Юлемисте-Сити». Для Iseauto, по ходу движения беспилотника, созданы специальные смарт-остановки.

Уже известно, что после финского Тампере эта новинка появится на улицах Греции.

Цель такого вида городского транспорта — способствовать отказу от передвижения по городу на личных автомобилях. В будущем предполагается сделать такой самоуправляющийся, экологически чистый транспорт естественной частью городского пейзажа.