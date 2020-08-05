Инаугурацию президента затмили цвета ЛГБТ наша корреспонденция
Как сообщал ранее haqqin.az, в польском парламенте - Сейме состоялась инаугурация президента Анджея Дуды, который таким образом начинает второй срок во главе государства. Не обошлось без скандала. Оппозиционные депутаты от объединенных левых партий оделись в костюмы и платья цветов радуги, которые, как известно, символизируют ЛГБТ-сообщество. Некоторые надели на лица защитные маски цветов радуги.
Таким образом депутаты выразили свое отношение к законно и демократически избранному президенту, который в ходе предвыборной кампании неоднозначно высказывался по адресу ЛГБТ-сообщества, называя его деятельность «идеологией», что вызвало тогда бурю возмущения в определенных кругах польского общества.
Ситуацию в своем Twitter прокомментировал депутат от «Солидарной Польши» Мариуш Калюжны: «Паясничанье продолжается. Депутаты Левизны оделись в цвета радуги и напялили радужные маски. Что-то у них не вышло. Уничтожать уважение к государству — это они умеют. Стыд!».
Несколько женщин-депутатов выступили с подобным демаршем еще до принятия присяги президентом — они позировали перед входом в парламент с ЛГБТ-флагом.
Во время принятия присяги Анджеем Дудой в зале Сейма оппозиционные избранники держали конституцию Польши, в руках одной из дам-депутатов появился баннер с надписью «Лжеприсягающий».
Другая часть оппозиции продемонстрировала пустые скамьи, отказавшись участвовать в торжественной процедуре.
- В выборах президента приняли участие более 20 миллионов поляков, - сказал после официального вступления в должность президент А.Дуда. - Это большая победа польской демократии. С этим, очевидно, все еще не хотят согласиться проигравшие, прежде всего «Гражданская коалиция».
Инаугурация президента не ограничивается присягой в Сейме.
В католической стране, которой является Польша, и где правит консервативная партия «Право и Справедливость», отстаивающая традиционные ценности, президент должен присутствовать на торжественной мессе в архикафедральном соборе св. Иоанна Крестителя в Варшаве.
Затем глава государства на площади Пилсудского в столице Польши вновь принимает на себя верховное командование вооруженными силами государства.
Многие аналитики с левого политического фланга, часть творческой интеллигенции в Польше критично оценивают первый срок Дуды, считая, что он отметился противоречивыми изменениями в законодательстве, вызвав огонь критики со стороны Брюсселя, а другими действиями во внутренней политике расколов общество, радикализировав взаимоотношения с оппозицией.
Некоторые считают, что Дуда — это всего лишь тень реального правителя Польши — Ярослава Качиньского, председателя партии «Право и Справедливость». И для того, чтобы войти в историю как Личность, ему надо выйти из этой тени и стать более самостоятельным. Кстати, как-то Ярослав Качиньский уже уготовил новую роль президенту Дуде, сказав, что Дуда станет его преемником на посту лидера партии, когда он через пять лет уйдет на пенсию. Я. Качиньский, по мнению отдельных политологов, использует А.Дуду как удобный инструмент, благодаря которому эта партия может править с победы на выборах 2015 года. Так или иначе, Анджей Дуда является публичным лицом своей партии и Объединенных правых, и успех его на выборах признан однозначно. Как бы ни хотели принизить победу левые, их поражение — свидетельство верного курса «Права и Справедливости».