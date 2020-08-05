Как сообщал ранее haqqin.az, в польском парламенте - Сейме состоялась инаугурация президента Анджея Дуды, который таким образом начинает второй срок во главе государства. Не обошлось без скандала. Оппозиционные депутаты от объединенных левых партий оделись в костюмы и платья цветов радуги, которые, как известно, символизируют ЛГБТ-сообщество. Некоторые надели на лица защитные маски цветов радуги.

Таким образом депутаты выразили свое отношение к законно и демократически избранному президенту, который в ходе предвыборной кампании неоднозначно высказывался по адресу ЛГБТ-сообщества, называя его деятельность «идеологией», что вызвало тогда бурю возмущения в определенных кругах польского общества.

Ситуацию в своем Twitter прокомментировал депутат от «Солидарной Польши» Мариуш Калюжны: «Паясничанье продолжается. Депутаты Левизны оделись в цвета радуги и напялили радужные маски. Что-то у них не вышло. Уничтожать уважение к государству — это они умеют. Стыд!».

Несколько женщин-депутатов выступили с подобным демаршем еще до принятия присяги президентом — они позировали перед входом в парламент с ЛГБТ-флагом.

Во время принятия присяги Анджеем Дудой в зале Сейма оппозиционные избранники держали конституцию Польши, в руках одной из дам-депутатов появился баннер с надписью «Лжеприсягающий».

Другая часть оппозиции продемонстрировала пустые скамьи, отказавшись участвовать в торжественной процедуре.

- В выборах президента приняли участие более 20 миллионов поляков, - сказал после официального вступления в должность президент А.Дуда. - Это большая победа польской демократии. С этим, очевидно, все еще не хотят согласиться проигравшие, прежде всего «Гражданская коалиция».