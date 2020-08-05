МИД Турции: Анкара не признает «морскую сделку» между Египтом и Грецией

Греция и Египет нарушили права Турции и Ливии на континентальные шельфы, подписав соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству «Анадолу».

«Текст и карта соглашения еще не обнародованы, однако по указанным координатам очевидно, что сделка нарушает не только права на континентальный шельф Турции, но также и Ливии», - заметил Чавушоглу.

«Следовательно, соглашение, нарушающее наш континентальный шельф, о котором мы сообщили в ООН, является недействительным, а причина, по которой мы дошли до этой точки, заключается в том, что Греция и администрация киприотов-греков пытаются подписать соглашения с Египтом и Израилем, игнорируя Турцию», - добавил турецкий дипломат.

По словам Чавушоглу, Анкара «продолжит показывать им и всему миру, что это соглашение недействительно как на «столе переговоров», так и «на земле».

Ранее в четверг Египет объявил, что подписал двустороннее соглашение с Грецией о разграничении морской юрисдикции между двумя странами в Восточном Средиземноморье. МИД Турции выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Анкара не признает так называемую «морскую сделку» между Египтом и Грецией.