Несмотря на неоднократные утверждения Москвы о том, что проект «Северный поток-2» будет реализован в любом случае, история вокруг самого гигантского и вместе с тем скандального проекта все больше закручивается. А ясности в исходе вопроса как не было, так и нет. И если раньше в оправдание международных санкций выискивался благовидный повод: защита прав человека или агрессивное поведение России или ее руководителя, то теперь все названо своими именами.

«Проект - прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес. И все». Такова позиция Госдепа, и его не интересуют позиции европейских партнеров, солидарность в кризис. Госсекретарь Майкл Помпео подчеркнул, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» подрывают транзит газа через Украину и несут угрозу для трансатлантической безопасности, а США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

Интерес к газовым проектам в Европе повысился после того, как на ее торговых площадках был зафиксирован резкий рост цен на природный газ на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха. Часть экспертов помимо погоды указывает на низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ. А другая - оптимизм трейдеров связывают еще и с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок пандемии коронавируса.

И, словно решив внести в игру еще больше интриги, Дания завершила процедуру разрешения достройки газопровода «Северный поток-2» в своей акватории Балтийского моря. Никто не обжаловал ранее выданное решение Датского энергетического агентства на достройку газопровода с использованием российских трубоукладчиков и вспомогательных судов. Дело в том, что изначально в проекте были разрешены трубоукладчики только с динамической системой позиционирования, которая при помощи электроники удерживает судно в месте опускания трубы в море. Но после санкций США иностранные суда с динамическим позиционированием вышли из проекта. Россия решила достроить газопровод своими силами – трубоукладчиком «Академик Черский» с динамической системой и трубоукладочной баржей «Фортуна» с якорной системой позиционирования. Поэтому пришлось подавать новую заявку в ДЭА. И датское энергоагентство разрешило теперь достроить газопровод с участием судна с якорным позиционированием.

Новый газопровод «Северный поток-2» укладывается параллельно действующему «Северный поток-1» (из России в Германию) и почти полностью построен — осталось проложить участок трубопровода в водах Дании. Магистраль проходит через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходит на берег на побережье Германии. Все лицензии получены — в России, Финляндии, Швеции, Германии, Дании. Датские власти последними выдали разрешение на реализацию проекта. Сейчас готовится возобновление укладки труб, осталось уложить около 120 км в датской акватории, что может занять несколько месяцев. Но США угрожают новыми санкциями – для всех компаний, причастных к проекту, а также усилили давление на проект через Польшу, которая оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2» на 57 млн долларов.

Казалось бы, все формальности решены, «Газпрому» остается в короткий срок завершить прокладку трубы и начать долгожданные поставки газа в Европу по новому маршруту. Но тут российская компания МРТС («Межрегионтрубопроводстрой) заявила, что не предоставляет трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки газопровода и не участвует в проекте. «Фортуна», как и «Академик Черский», сейчас находится в районе недостроенного участка газопровода, но ее по непонятным причинам вывели из флота МРТС. Хотя весь сыр-бор в последние месяцы возник из-за нее – именно у баржи якорная система позиционирования. Это так же странно, как и то, что ранее трубоукладчик «Академик Черский-2» также был выведен из флота «Газпрома».

Но окончательно усложняет дело сообщение о том, что немецкие экологи решили засудить «Северный поток-2» - организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в суде выдачу разрешения на эксплуатацию газопровода. В DUH настаивают на необходимости проверить информацию о «неконтролируемых утечках метана при добыче и транспортировке природного газа». Этот вопрос также призывают рассмотреть в Европейском суде. А это уже не нерест трески, который не даст начать работы до конца августа. Если дело дойдет до суда, судьба многомиллиардного проекта затянется еще на многие месяцы. А чем она закончится, так и остается загадкой.