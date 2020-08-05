Американским госслужащим могут запретить китайский TikTok

Сенат Конгресса США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий федеральным госслужащим скачивать и использовать китайское приложение TikTok на ведомственных устройствах.

«Сегодня американский Сенат направил мощное послание компаниям, находящимся под контролем коммунистического Китая, таким как TikTok, которые обязались шпионить, красть и цензурировать любой контент, какой только пожелает Компартия Китая», - написал в твитере, комментируя этот шаг, один из авторов законопроекта, сенатор от штата Флорида Рик Скотт, передает Интерфакс.

Законопроект теперь отправится на рассмотрение в нижнюю палату американского парламента.

Действие законопроекта под названием «Без TikTok на правительственных устройствах» распространяется не только на это приложение, но и на подобные ему, выпущенные тем же производителем ПО.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы американское подразделение китайской социальной сети TikTok было продано Microsoft или другой американской компании до 15 сентября, иначе соцсеть прекратит работу на территории страны.