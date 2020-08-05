Ильхам Алиев объявил новую приватизацию по горячим следам

Мамед Эфендиев, отдел экономики

В ходе совещания в связи с проведенными в Азербайджане мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией президент Ильхам Алиев высказал принципиально новый подход  к проблемам либерализации экономики, а также приватизации госимущества, отметив необходимость проведения в этой сфере широких реформ. Казалось бы, приватизация у нас началась еще с конца прошлого века. И многие гособъекты перешли за это время в частную собственность, но сегодня глава государства ставит уже новые задачи. Что же побуждает правительство вновь акцентировать внимание на приватизации, и в чем состоит суть нового подхода к процессу?

что побудило президента начать новую приватизацию?

В условиях ожесточающейся по всему миру пандемии государство идет на денационализацию своего имущества не от хорошей жизни - это вызвано потребностью в финансовых ресурсах для сокращения бюджетного дефицита и обслуживания государственного долга. Воздействие приватизации на бюджет может быть многосторонним. Если приватизируются убыточные предприятия, сокращается величина субсидий, чем уменьшается первичный дефицит и необходимость долгового финансирования. Возможно, в будущем предприятие станет прибыльным и бюджет лишится потенциальных доходов, но предпочтение отдается текущим доходам от продажи. Доходы от приватизации в основном используются для сокращения бюджетного дефицита и погашения госдолга, что сокращает не только его размер, но и стоимость обслуживания, а также нагрузку на бюджет в будущем. Кроме того, продажа госсобственности становится сигналом проведения правительством определенной финансовой политики, что улучшает кредитный рейтинг государственных облигаций и снижает процентные платежи.

Азербайджан пошел на этот шаг в середине смутных 90-х годов прошлого века, когда экономическое состояние страны оставляло желать лучшего. Обращение общенационального лидера Гейдара Алиева в Милли Меджлисе 30 июня 1995 года по сути дало старт процессу приватизации госимущества в стране. Вначале на приватизацию были выставлены малые предприятия, а с 1999 года – средние и крупные. Уже к 2000 году вся сфера торговли находилась в частных руках, а в общей структуре предприятий свыше 70% относились к числу частных. С приходом к власти Ильхама Алиева процесс приватизации получил дальнейшее развитие. И хотя основная масса предприятий была приватизирована до 2003 года, работа в этом направлении не прекращалась.

Сегодня, конечно, Азербайджан - самодостаточная страна в экономическом отношении и может справиться с любыми вызовами. Нет у страны ни такого бюджетного дефицита, ни столь огромного объема госдолга, которые заставили бы власти путем углубленной приватизации покрыть эти дыры. В то же время продолжительный жесткий карантинный режим, вызванный пандемией коронавируса, выявил много брешей (и не только в экономике), которые требуется срочно залатать. В тучные годы эти недостатки как-то не бросались в глаза, но теперь надо вести счет каждой копейке, к тому же неизвестно, как долго будет продолжаться обвал мировой экономики. Вот и наказал глава государства закрутить все гайки в действующих объектах, а где это невозможно – продать. И верно, не надо правительству тянуть годами ненужный балласт.

Но ведь продавали же и раньше. Да, продавали, но как? Достаточно вспомнить, как «приватизировали» госчиновники Дашкесанский горнообогатительный комбинат. Семь раз (!) Государственный комитет по имущественным вопросам объявлял инвестиционный конкурс по продаже акций ОАО Dashkesan Filizsaflashdirma, занимающегося производством и переработкой железных руд. И семь раз «не находилось инвестора», как утверждали в Госкомимущества, желающего приобрести столь перспективный объект. Но непомерно жесткие условия расформированного госкомитета и прочие проволочки каждый раз отталкивали частные компании от этой идеи. В результате объект так и оставался в запущенном состоянии, а производственники завозили сырье из-за рубежа. И вот за несколько часов до знаменательного выступления президент подписал распоряжение о передаче комбината госконцерну Azergold, который тоже, по всей видимости, в перспективе перейдет в частные руки. Много можно привести примеров и с участием иностранных компаний.

И не случайно президент Алиев подчеркнул: «Мы должны заинтересовать и частные, и иностранные компании. Потому что в некоторых случаях компании обращаются, однако их обращения не рассматриваются, а в некоторых случаях рассмотрение этих обращений затягивается. Некоторые проекты реализуются, а некоторые – нет. Мы сами должны быть заинтересованы. Мы должны предоставить иностранным и местным инвесторам бизнес-план – вот сфера, вот предприятие, иди и приватизируй».

Более того, глава государства указывает: если стратегический инвестор вложит большие средства, то предприятие можно приватизировать за символическую цену. Если он даст гарантии, что вложит сюда большие средства. Только так можно запустить эти разрушенные и полуразрушенные предприятия. Сколько их осталось в Баку с советских времен, трудно даже посчитать. Как производственный объект эти предприятия, конечно же, не представляют должного интереса – все, что можно было, уже растаскали и распилили. Однако у этих предприятий большие территории, где могут быть созданы новые предприятия или реализованы масштабные проекты градостроительства. Как заявил И.Алиев, строительный сектор, рухнувший во время пандемии, накопил большой потенциал и готов взяться за восстановление.

«Надо привлечь инвесторов. Пусть идут и за свои деньги благоустраивают территорию, создают общественные зоны и здания. Потому что в этом есть необходимость, и это оживит бизнес», - показывает путь президент Ильхам Алиев. Глава государства прямо указывает, что инвесторам, как минимум, надо не мешать. А там они сами разберутся. Ни один частник не вложит и копейки, если не будет уверен в перспективности своего потенциального бизнеса. И эта уверенность вовсе не означает хорошую и надежную крышу в госструктуре. Насколько хрупка такая уверенность, видно из последних событий, когда после «ухода крыши» закрываются компании, банки и прочие структуры бывших чиновников высокого уровня.

Глава государства призывает к более тесному сотрудничеству между государством и частным сектором, которое должно основываться на более конкретных проектах, а не оставаться по-прежнему намерением. К сожалению, мало в стране проектов, в которых на равных действуют и государственные, и частные компании. Вот потому-то здесь и необходима реализация качественно нового подхода. Он не исключает участия частного сектора в каких-то новых сферах, даже в инфраструктурных проектах. То есть не только в создании промышленных предприятий, как у нас практикуется, но и в инфраструктурных проектах. Частнику, конечно, мало что светит в этих проектах, где выгоды практически нет. Но их можно стимулировать, к чему и призывает президент.

Да, Ильхам Алиев анонсировал качественно новую приватизацию уже в развитом Азербайджане. И она должна отвечать правилам приватизации, принятым в развитых странах. При этом важную роль играет действующая в стране правовая система. Думается, Азербайджан больше напоминает страну с французской системой общего права (French civil law countries), где масштабный сектор госпредприятий выступает как инструмент перераспределительной политики правительства. Существуют также нормы законодательства, прямо ограничивающие частную инициативу в некоторых отраслях экономики. В конституциях Франции, Италии, Португалии и некоторых других стран прямо указаны стратегические отрасли, где доминирует госсобственность, при этом для проведения приватизации требуется принятие отдельных законов или внесение поправок в конституцию. Тогда как в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и других странах с системой общего права правительство может проводить приватизацию без принятия дополнительных законов.

ну, скажем, почему же нельзя приватизировать простаивающую скважину или даже неэффективное месторождение SOCAR?

Конечно, не думается, что новая большая приватизация охватит сразу крупные госмонополии, действующие сегодня на местном рынке, в полном объеме. В частности, о передаче в частные руки нефтяного сектора, электрораспределительной сети, стратегических транспортных коммуникаций и т.д. сегодня не может быть и речи. Но какие-то частнособственнические элементы надо внедрять в ныне действующую структуру и SOCAR, и «Азерэнержи», и AZAL, и других крупных монополистов. И это должно касаться не только больниц, детсадов и прочих вспомогательных структур, не имеющих отношения к производственному процессу. Ну, скажем, почему же нельзя приватизировать простаивающую скважину или даже неэффективное месторождение SOCAR, неэффективную модульную электростанцию «Азерэнержи»? Ведь частные компании уже начали разработку месторождений, занимаются авиационной и железнодорожной перевозкой. А скоро иностранные инвесторы приступят к строительству солнечной и ветряной электростанций, которыми сами же будут управлять до конца.  

Но для этого, как выяснилось, надо было пересмотреть действующие законодательные нормы, которые вскоре будут представлены в парламент. И работу эту надо активизировать, шире привлекать инвесторов, в том числе и иностранных. А государству нужно лишь усилить контроль за их работой, ограничив вмешательство правительства в рыночную экономику.

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