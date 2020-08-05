Трамп обязал ведомства закупать только американские препараты

"Недавно я подписал новый исполнительный указ, направленный на обеспечение того, чтобы мы покупали американское, когда речь заходит о базовых лекарствах. Исполнительный указ будет требовать, чтобы американские правительственные учреждения приобретали все базовые медикаменты, необходимые нам, у американских поставщиков", - приводит ТАСС слова главы Белого дома, которые он произнес, выступая на заводе компании Whirlpool в штате Огайо.

По словам американского президента, указом также устраняются "ненужные законодательные барьеры" для местных производителей. По мнению Трампа, эта мера, помимо прочего, поможет не допускать роста цен на лекарства, а также "позволит американским компаниям конкурировать на мировом уровне".

Как сообщала ранее газета USA Today, указ, о котором идет речь, обязывает правительство США разработать список базовых и крайне необходимых медикаментов и покупать их, а также другие медицинские принадлежности только у американских производителей.

Около 72% состава фармацевтической продукции, которая продается в США, производится в других государствах, включая Китай.