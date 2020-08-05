Компания Improtex Motors представила полностью электрический экологически чистый и футуристический автомобиль новый BMW i3. Уже сегодня клиенты смогут заказать версию BMW i3 с батареей емкостью 94 Ач и запасом энергии 33 кВтч, мощностью электродвигателя 170 л.с. и крутящим моментом в 250 Нм, состоящей из литий-ионных ячеек с более высокой плотностью энергии. Даже в повседневной эксплуатации, при плохих погодных условиях или при включении систем климат-контроля и отопления обновленный BMW i3 сможет проехать как минимум 200 км на одной зарядке.

BMW i3 ускоряется с места до 100 км/ч всего за 7,3 секунды. Обновленный BMW i3 является одновременно самым спортивным и самым эффективным электромобилем в своем сегменте с расходом энергии в 12,6 кВтч/100 км. Обновленный BMW i3 способен ускоряться с 80 до 120 км/ч всего за 5,1 секунды и позволяет осуществлять уверенные обгоны. Раньше такое время разгона могли продемонстрировать только автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

BMW i3 задает новые ориентиры в своем сегменте и сочетает в себе удовольствие от вождения, свойственное всем автомобилям BMW, с невероятной эффективностью и запасом хода в 300 км на одной лишь электрической тяге. Энергопотребление BMW i3 также существенно снижено благодаря большому числу улучшенных деталей, включая систему управления электромотором и новейшие шины с пониженным сопротивлением. Согласно испытательному циклу NEDC, обновленный BMW i3 потребляет всего 12,6 кВтч на 100 км пути и является более эффективным, чем все конкуренты в его сегменте. BMW i3 оснащен разъемом для зарядки постоянным током мощностью до 50 кВт. Современные зарядные станции, адаптированные для быстрой зарядки постоянным током, способны пополнить батарею BMW i3 на 80% менее, чем за 40 минут.

Дополнительно в базовой комплектации владельцы обновленного BMW i3 получают пакет Driving Assistant Plus, который включает в себя круиз-контроль с камерой и функцией Stop&Go, помощь при движении в пробках, информацию о скоростных ограничениях, систему предотвращения аварийных ситуаций и наездов на пешеходов с функцией автоматического торможения в городе, а также интеллектуальную систему помощи на дорогах.

Богатое базовое оснащение BMW i3 включает в себя операционную систему iDrive, переключатель режимов движения, радио Professional, кондиционер, кожаное рулевое колесо, светодиодные дневные ходовые огни, а также зарядный кабель для подключения к обычной розетке.

С автомобилями BMW i3 можно ознакомиться в салоне “Improtex Motors” по адресу: А. Саламзаде 33 (тел.: 050-207-17-60 / 050-207-17-80 / 050-207-17-90) или в “Improtex Motors Exclusive” по адресу: А. Ализаде 5 (тел.: 050-250-17-70). Всех покупателей данной модели также ждёт подарок в виде устройства для быстрой зарядки. Уже с этого года любители бренда могут также приобрести и гибридные модели.

Примечательно также то, что BMW – единственный автомобильный бренд в Азербайджане, который предоставляет полную заводскую гарантию на 4 года (или 200 тыс. км.). Отметим что, на батареи автомобилей бренда BMW i представляется отдельная заводская гарантия на 8 лет (или 100 тыс. км.), на батареи гибридных автомобилей – 6 лет (или 100 тыс. км.).

О компании Improtex Motors:

ООО “Improtex Motors” является дочерней компанией холдинга “Improtex Group”. Компания “Improtex Motors” была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания “Improtex Motors” является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, “Alpina”, бренда BMW i, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж, и сервисный центр, оснащённый новейшим оборудованием, и полностью отвечающим корпоративным стандартам немецкого концерна.