Бейрут охватили протесты

Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в порту столицы Ливана, сообщило ливанское государственное информагентство National News Agency (NNA).

По его данным, участники демонстраций устраивали поджоги, громили магазины и забрасывали сотрудников службы правопорядка камнями. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В то же время власти ведут расследование причин и обстоятельств взрыва. Как сообщило NNA, судья Факи Акики сообщил, что в рамках расследования под стражу взяты 16 человек, которые могут нести ответственность за случившееся. Дело рассматривается в военном суде, представитель правительства заявил, что власти до сих пор допросили около 20 портовых и таможенных чиновников и лиц, ответственных за проведение ремонтных работ на складе, которые могли послужить причиной взрыва.