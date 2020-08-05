Uber потерял $1,8 млрд из-за пандемии коронавируса

Компания Uber заявила о потере во втором квартале $1,8 млрд из-за 75%-ного падения спроса на поездки, передает AFP.

По данным компании, выручка доставки еды Uber Eats удвоилась и составила $1,2 млрд, однако общая прибыль упала на 29% по сравнению с прошлым годом и составила $2,2 млрд.

Напомним, в мае Uber сократила 3,7 тыс. сотрудников или 14% от числа всех сотрудников компании, работающих на полной ставке. Таким образом компания пытается снизить издержки в условиях «коронавирусного» кризиса.