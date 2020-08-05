Больше половины больных коронавирусом приходится на Баку
Обнародована статистика заражения COVID-19 по регионам Азербайджана. Как сообщает koronavirus.info, самое большее число случаев заражения коронавирусом приходится на город Баку - 56,3%.
Процент заражения на Апшероне составляет 16,1%, в Аранском регионе - 9,4%, Гяндже - 6,7%, Лянкяране - 4,5%, Губа-Хачмазском регионе -1,9%, Горном Ширване-1,7%, Шеки-Загатальском регионе - 1,5%, Верхнем Карабахе - 1,0%.
В Нахчыване процент заражения составляет 0,0%, число зараженных коронавирусом, прибывших из-за рубежа, составляет 0,8%.