Икрам Нур, автор haqqin.az 10:45

«Ливанский Чернобыль», «Как атомный взрыв», «С Бейрутом покончено». Эти и другие заголовки репортажей, рассказывающих об ужасающем взрыве, прогремевшем в Бейруте, не в состоянии полностью передать масштабы разрушения города и той степени тревоги, гнева и отчаяния, которые охватили жителей Ливана. Звучит дико, поверить трудно, но причиной страшной трагедии, обрушившейся на ливанскую столицу, стали коррупция «верхов» и халатность «низов».

Люди, разыскивающие родных среди груд бетона и железа, раненые, часами ожидающие прибытия машин скорой помощи, больницы, где не хватает лекарств и коек, врачи, разрывающиеся между пострадавшими при взрыве и больными коронавирусом, душераздирающие истории о раненых детях и стариках, разрушенные предприятия, беспомощное правительство – страшная трагедия, обнажающая отсутствие у ливанских властей каких-либо способностей в области экономического и социального управления. Оставьте в стороне теории заговора - как верно написал Фейсал Итани в Нью-Йорк Таймс, обычные подозреваемые – «Хезболла», Израиль, джихадисты или правительство соседней Сирии – в этот раз ни причём. «Правда кажется и более унылой, и более тревожной: десятилетия гниения институтов Ливана на всех уровнях разрушили порт Бейрута, большую часть города и унесли слишком много жизней. Именно банальность взрыва отражает особое наказание и унижение, которым подвергся Ливан». Добавлю от себя – все гораздо хуже и трагедия не ограничивается Бейрутом. Губернатор столичного округа Марван Аббуд заявил 5 августа, что ущерб оценивается в 10–15 миллиардов долларов. Но речь идет только о разрушениях в столице, а не об огромных экономических потерях, которые понес Ливан и после взрыва, и за последние десятилетия.

Проблема не в том, что, как заявил министр экономики страны Рауль Нехме, «Ливан имеет очень ограниченные финансовые возможности противостоять последствиям взрыва в порту Бейрута» - проблема заключается в том, что у Ливана нет возможности самостоятельно преодолеть экономический кризис, бушующий в стране. Источники финансирования правительства, чьи долги оцениваются в 90 млрд долларов, что составляет около 160 процентов ВВП Ливана, иссякли. Страны-доноры, которые два года назад пообещали выделить около 11 млрд долларов, ждали, что в стране будет сформировано стабильное правительство, которое сможет подписать финансовые соглашения. Но даже когда при премьер-министре Хасане Диабе было сформировано новое правительство, страны-доноры не спешили помогать Ливану, поскольку «Хезбалла» является неотъемлемой частью правительства, коррупция пустила глубокие корни, «прозрачность» считается неприличным словом, а надзор и правопорядок — понятия теоретические. Ведь главная проблема Ливана кроется не в нехватке финансов. Она – в методах управления страной, при которых государственные ресурсы распределяются в соответствии с этнической принадлежностью, и степенью близости к руководителям политических партий.

Вчера в Бейрут прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Встречавшие его на улицах люди кричали «Освободите нас от «Хизболлы!», «Люди хотят падения режима!» А когда он пообещал отправить больше медицинской и другой помощи в Ливан – бейрутцы ответили: «Мы надеемся, что эта помощь пойдет ливанскому народу, а не коррумпированным лидерам». Шок от трагедии сменился гневом в отношении властей. «Мы всю жизнь знали, что нами правят некомпетентные люди, некомпетентное правительство... Но позвольте сказать - то, что они сделали сейчас, это преступление», - говорят по всему Ливану.

И тут, с визитом Макрона, началась геополитического масштаба интрига. «Здесь необходимы политические перемены. Этот взрыв должен стать началом новой эры», - заявил Макрон после прогулки по Бейруту. Что он имел в виду, стало ясно буквально через пару часов. На встрече с президентом Ливана он фактически выдвинул ультиматум руководству страны, требуя в обмен на оказание помощи разоружить «Хизбаллу» и допустить на территорию Ливана войска НАТО. Если коротко, то суть требований президента Франции сводится к следующему: 1. Объявить Бейрут демилитаризованной зоной. 2. Полное разоружение всех офисов и отделов «Хизбаллы» в Бейруте и его пригородах. 3. Передать Международный аэропорт Бейрута совместному международному контингенту во главе с Германией. 4. Разместить силы UNIFIL в Бейруте и ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны. 5. Ликвидировать все ракетные войска и установки «Хизбаллы» на юге, а командные пункты «Хизбаллы» передать UNIFIL. 6. Отправить в отставку парламент и правительство, провести досрочные выборы с последующим выбором президента. 7. Составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой вплоть до смены руководства структур. 8. В случае отказа местных властей - в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнением вышеуказанных пунктов.