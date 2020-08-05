Франция хочет забрать Ливан горячая тема
«Ливанский Чернобыль», «Как атомный взрыв», «С Бейрутом покончено». Эти и другие заголовки репортажей, рассказывающих об ужасающем взрыве, прогремевшем в Бейруте, не в состоянии полностью передать масштабы разрушения города и той степени тревоги, гнева и отчаяния, которые охватили жителей Ливана.
Звучит дико, поверить трудно, но причиной страшной трагедии, обрушившейся на ливанскую столицу, стали коррупция «верхов» и халатность «низов».
Люди, разыскивающие родных среди груд бетона и железа, раненые, часами ожидающие прибытия машин скорой помощи, больницы, где не хватает лекарств и коек, врачи, разрывающиеся между пострадавшими при взрыве и больными коронавирусом, душераздирающие истории о раненых детях и стариках, разрушенные предприятия, беспомощное правительство – страшная трагедия, обнажающая отсутствие у ливанских властей каких-либо способностей в области экономического и социального управления.
Оставьте в стороне теории заговора - как верно написал Фейсал Итани в Нью-Йорк Таймс, обычные подозреваемые – «Хезболла», Израиль, джихадисты или правительство соседней Сирии – в этот раз ни причём. «Правда кажется и более унылой, и более тревожной: десятилетия гниения институтов Ливана на всех уровнях разрушили порт Бейрута, большую часть города и унесли слишком много жизней. Именно банальность взрыва отражает особое наказание и унижение, которым подвергся Ливан».
Добавлю от себя – все гораздо хуже и трагедия не ограничивается Бейрутом. Губернатор столичного округа Марван Аббуд заявил 5 августа, что ущерб оценивается в 10–15 миллиардов долларов. Но речь идет только о разрушениях в столице, а не об огромных экономических потерях, которые понес Ливан и после взрыва, и за последние десятилетия.
Проблема не в том, что, как заявил министр экономики страны Рауль Нехме, «Ливан имеет очень ограниченные финансовые возможности противостоять последствиям взрыва в порту Бейрута» - проблема заключается в том, что у Ливана нет возможности самостоятельно преодолеть экономический кризис, бушующий в стране.
Источники финансирования правительства, чьи долги оцениваются в 90 млрд долларов, что составляет около 160 процентов ВВП Ливана, иссякли. Страны-доноры, которые два года назад пообещали выделить около 11 млрд долларов, ждали, что в стране будет сформировано стабильное правительство, которое сможет подписать финансовые соглашения.
Но даже когда при премьер-министре Хасане Диабе было сформировано новое правительство, страны-доноры не спешили помогать Ливану, поскольку «Хезбалла» является неотъемлемой частью правительства, коррупция пустила глубокие корни, «прозрачность» считается неприличным словом, а надзор и правопорядок — понятия теоретические.
Ведь главная проблема Ливана кроется не в нехватке финансов. Она – в методах управления страной, при которых государственные ресурсы распределяются в соответствии с этнической принадлежностью, и степенью близости к руководителям политических партий.
Вчера в Бейрут прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Встречавшие его на улицах люди кричали «Освободите нас от «Хизболлы!», «Люди хотят падения режима!» А когда он пообещал отправить больше медицинской и другой помощи в Ливан – бейрутцы ответили: «Мы надеемся, что эта помощь пойдет ливанскому народу, а не коррумпированным лидерам».
Шок от трагедии сменился гневом в отношении властей. «Мы всю жизнь знали, что нами правят некомпетентные люди, некомпетентное правительство... Но позвольте сказать - то, что они сделали сейчас, это преступление», - говорят по всему Ливану.
И тут, с визитом Макрона, началась геополитического масштаба интрига. «Здесь необходимы политические перемены. Этот взрыв должен стать началом новой эры», - заявил Макрон после прогулки по Бейруту. Что он имел в виду, стало ясно буквально через пару часов. На встрече с президентом Ливана он фактически выдвинул ультиматум руководству страны, требуя в обмен на оказание помощи разоружить «Хизбаллу» и допустить на территорию Ливана войска НАТО.
Если коротко, то суть требований президента Франции сводится к следующему:
1. Объявить Бейрут демилитаризованной зоной.
2. Полное разоружение всех офисов и отделов «Хизбаллы» в Бейруте и его пригородах.
3. Передать Международный аэропорт Бейрута совместному международному контингенту во главе с Германией.
4. Разместить силы UNIFIL в Бейруте и ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны.
5. Ликвидировать все ракетные войска и установки «Хизбаллы» на юге, а командные пункты «Хизбаллы» передать UNIFIL.
6. Отправить в отставку парламент и правительство, провести досрочные выборы с последующим выбором президента.
7. Составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой вплоть до смены руководства структур.
8. В случае отказа местных властей - в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнением вышеуказанных пунктов.
По сути, Эммануэль Макрон требует от Ливана вернуться к статусу подмандатной французской территории, как это было до 1943, а фактически – до 1946 года. Правда, мандат этот Париж готов разделить и с Берлином.
Нужно ли говорить, к каким тектоническим изменениям это может привести на Ближнем Востоке? Думаю, даже сам президент Франции не до конца это понимает. Как раз та ситуация, когда лекарство опаснее болезни. Ждем дальнейшего развития событий…