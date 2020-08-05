Во время пандемии люди стали больше курить

Группа ученых из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле провела онлайн-опрос, чтобы узнать, как изменилось поведение курильщиков во время пандемии. За две недели его прошли 800 человек. Опрос стал частью большого исследования, результаты которого публикуются в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Анкетирование показало, что за предыдущие 30 дней все респонденты курили, при этом 18% из них заявили о намерении отказаться от вредной привычки, а 41%, наоборот, стали курить чаще. Ученые считают, что это могло произойти по нескольким причинам. Возможно, новости заставляют испытывать стресс и тревогу, поэтому люди курят, чтобы успокоиться, передает Naked-Science.

Кроме того, во время карантина им становилось скучно, а привычка помогала отвлечься и занять время. Наконец, те, кто планировали отказаться от сигарет, из-за ограничений не могут пройти никотинзаместительную терапию или получить поддержку от специалистов, либо в группах анонимных курильщиков.

Авторы при этом заметили, что отношение к сигаретам у белых и чернокожих респондентов в США разное. Так, последние чаще намеревались отказаться от привычки. Почти половина (46,5%) сообщила, что они пытались бросить курить с начала пандемии, а 70,8% хотели сделать это в течение следующих шести месяцев.

Сара Ковитт, автор статьи, сказала, что исследование способно повлиять на политику здравоохранения в мире. Оно показывает, что попытки бросить курить могут стать успешными, только если люди получают достаточную поддержку, в том числе со стороны государства. Исследователь рекомендует сделать заместительную никотиновую терапию более доступной, обеспечить контакт с психологами и специалистами по лечению зависимости.