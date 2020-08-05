Генштаб России назвал условия для ядерного удара

Россия задействует свой ядерный потенциал в случае любой ракетной атаки по своей территории, говорится в подготовленном Генштабом Вооруженных сил РФ документе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", который опубликовала газета "Красная звезда".

В Генштабе РФ отметили, что в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии. Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, указывается в документе.

Отмечается, что военное руководство России тут же получит информацию о запуске и определит масштаб ответных действий.

Минобороны РФ поясняет, что условия о применении противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, о воздействии по критически важным объектам России, а также об агрессии с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.

Если потенциальный противник решится на удар, то ответ будет сокрушительным, подчеркивают авторы документа.

При этом в военном ведомстве отметили, что ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер.