Прокуратура об убийстве в Билясуваре

Накануне в 23:00 в правоохранительные органы Билясуварского района поступила информация о том, что найдено тело 38-летнего жителя района Эльхана Велиева с колото-резаными ранами. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре района.

Сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели тело убитого и место преступления, были проведены необходимые процессуальные действия.

По факту в прокуратуре района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Умышленное убийство) УК Азербайджана.

Следствием было установлено, что преступление на почве личного конфликта совершил родственник убитого Э.Велиева – 31-летний Айхан Гейдаров. Преступник был задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по данному делу.