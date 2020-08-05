MIDA выставит на продажу свыше 500 льготных квартир

Как сообщает Государственное агентство жилищного строительства, выбор квартир в порядке ожидания в соответствии с «Порядком льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», начнется в 11:00 14 сентября и продлится до 11:00 19 сентября 2020 года.

Продажа 502 квартир в зданиях №1 – 27 квартир, №2 – 96 квартир, №2 – 242 квартиры, №4 – 137 квартир, Говсанского жилого комплекса начнется в 11:00 10 сентября и продлится до 11:00 19 сентября 2020 года.

Приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az).

Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

На продажу, в общей сложности, выставляется 502 квартиры. Все они полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой комби, а также счетчиками газа, воды и электричества.

Все здания спроектированы и построены в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики. Здания получили положительные оценки со стороны Госагентства по контролю за строительством при МЧС.

Покупка квартир осуществляется как за счет собственных средств, так и посредством ипотечного кредита.

Цена 1-комнатной квартиры начинается от 32 130 манатов, 2-комнатной квартиры – от 42 415 манатов, 3-комнатной квартиры - от 57 120 манатов. НДС входит в стоимость квартир.

При покупке квартиры посредством льготной ипотеки, годовая процентная ставка составит 4%. При минимальном первом взносе в 10%, ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру составит 138-143 маната, за двухкомнатную – 185-253 маната, а за трехкомнатную 245-268 манатов.

При покупке квартир за собственный счет граждане получат дополнительную скидку в размере 10%.

На сайте Говсанского жилого комплекса www.hovsan.mida.gov.az можно ознакомиться с подробными деталями каждой выставляемой на продажу квартиры, ценами, применяемыми скидками и прочим.