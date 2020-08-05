Минюст: среди заключенных нет больных коронавирусом

«У инфицированных коронавирусом заключенных в пенитенциарных учреждениях не было никаких осложнений, и все они выздоровели». Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, об этом сказал заместитель начальника Главного медицинского управления Минюста Ифтихар Гурбанов.

По его словам, заключенные проходят обследование и лечение в Главном медицинском управлении: «Если у заключенных есть проблемы со здоровьем, они продолжают лечение и возвращаются в места отбывания только после полного выздоровления».

И.Гурбанов отметил, что в пенитенциарных учреждениях нет эпидемиологической напряженности, принимаются все необходимые меры.

По его словам, для предотвращения инфицирования заключенных используются все средства защиты, соблюдается социальная дистанция и другие правила.