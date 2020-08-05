Цукерберг разбогател до $100 миллиардов

Состояние главы американской компании Facebook Марка Цукерберга превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров, составленного агентством Bloomberg.

По его данным, Цукерберг стал третьим человеком в рейтинге, чье состояние превысило $100 млрд. Выше него в списке расположились глава американской корпорации Amazon Джефф Безос ($190 млрд) и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($120 млрд).

Как сообщает Bloomberg, за 2020 год Цукерберг заработал более $22 млрд.