В украинском порту хранится около 10 тысяч тонн селитры

На причалах украинского порта Южный хранится 9,6 тысячи тонн аммиачной селитры. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины, пишет украинское издание Думская.

"Аммиачная селитра расфасована в биг-беги (современный надежный мешок зачастую большого размера и объема) из специального прочного нетканого материала. Название пошло от английского big bag, используются для транспортировки и хранения в удобном, упорядоченном виде продукции, товара и другого материала, поставляемого россыпью - ред.). В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий", - заявили в ведомстве.

В администрации заверяют, что опасность представляет лишь перевалка селитры навалом. Такой способ в порту Южный никогда не использовался.

Согласно официальной версии, причиной мощного взрыва в порту Бейрута стали сварочные работы, во время которых от искры сдетонировало более 2700 тонн аммиачной селитры.