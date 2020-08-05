Китай заявил, что не помогает Саудовской Аравии разрабатывать ядерное оружие

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие. Как отметил дипломат в пятницу на регулярном брифинге, Китай строго исполняет свои обязательства в сфере нераспространения ядерного оружия.

"Эти заявления беспочвенны. Китай и Саудовская Аравия поддерживают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества. Последние несколько лет наши связи стабильно развиваются. Сотрудничество двух стран во всех областях является успешным и плодотворным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Китай и Саудовская Аравия поддерживают обычное сотрудничество в сфере энергетики. Китай всегда придерживался ответственной позиции по содействию глобальному мирному использованию атомной энергетики и исследованиям в этой сфере", - подчеркнул официальный представитель ведомства. "Мы намерены строго исполнять свои международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия и на основе базирующегося на взаимном уважении и выгоде сотрудничества будем вести взаимодействие с другими странами в сфере мирного использования атомной энергии. Это позволит нам внести свой вклад в стабильное развитие мира", - резюмировал он.

Во вторник газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из числа должностных лиц стран Запада, сообщила о том, что Саудовская Аравия при помощи двух китайских компаний строит на северо-западе королевства предприятие, предназначенное для производства "желтого пирога" - концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. По ее данным, строительство вызывает обеспокоенность США и их союзников, которые подозревают, что Эр-Рияд оставляет в силе возможность разработки ядерных вооружений.