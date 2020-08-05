Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:59

Один из прославившихся нанесенным вредом отечественной металлургии братьев Зульфугарлы – Логман вновь заговорил со страниц СМИ Азербайджана. Тот самый кустарный олигарх, о разрушительной работе которого haqqin.az не раз писал, теперь выступает в роли инвестора и спасителя металлургической промышленности Азербайджана. Но «программное» выступление горе-предпринимателя так насыщено искаженной историей и неосуществимыми планами, что пройти мимо «зульфугаровского плана ГОЭРЛО» невозможно. После всего, что о них написано, Логману и его братьям спрятаться бы куда-нибудь подальше от людских глаз и довольствоваться награбленным добром, которого, благо, хватит не на одно поколение этой большой семьи. Но сегодня Логман вновь решил выступить в роли инвестора и радетеля за судьбу отечественной металлургии. И как это у него получилось, судите сами.

Конечно же, начинает он с восхваления президента Ильхама Алиева и одобрения проводимой им политики. Да только забыл он, наверное, что в недалеком 2005 году на Бинагадинском сталелитейном заводе («Bakı Poladtökmə») эти браться устроили большой митинг против политики так любимого ими сегодня президента Ильхама Алиева. Тогда братья поддерживали небезызвестного суперминистра экономики Фархада Алиева, с которым их связывали многие совместные грязные проекты. Но экс-министра за такие дела посадили, а братья Зульфугарлы каким-то образом вышли из воды сухими и сразу переметнулись в лагерь победителей. Но это, конечно, было лишь на словах, что они не раз доказывали своими поступками впоследствии. Однако пусть политикой занимаются политики. Удел же предпринимателей, к которым себя относят братья Зульфугарлы, - бизнес. И в пространном интервью одного из них под громким заголовком «Мы добьемся открытия в стране большего числа рабочих мест» думалось встретить много интересных деталей по этому поводу. Интересного в интервью, действительно, оказалось достаточно, но ни одно из них не делает чести, как минимум, одному из братьев Зульфугарлы. Начинается интервью со слов, что изделия из черного металла производятся в различных вариантах и различного размера с использованием высокотехнологичного метода прокатки. Это верно, солидное металлургическое производство немыслимо без соответствующего прокатного стана. А о происхождении этого стана на заводе братьев Зульфугарлы, который и цехом называть язык не поворачивается, haqqin.az рассказывал буквально дней десять назад в статье «Братья Зульфугарлы раскулачили бизнесмена Поладхана Мамедкеримова».

Напомним вкратце суть этой статьи. Вместе с Фархадом Алиевым в 2001 году братья отобрали, а впоследствии добились ареста человека, который создал из руин завод «Bakı Poladtökmə» - Поладхана Мамедкеримова. Не вложив в завод не копейки братья и тогда с умным лицом твердили об инвестициях, а Логман много рассказывал, как он приехал по зову общенационального лидера Гейдара Алиева из России на Родину, где и построил уникальный завод. Поладхан же в доверительной беседе с корреспондентом haqqin.az заявил: если Логман и его братья покажут хоть один документ об инвестициях и закупке нового оборудования, то готов прилюдно попросить у них прощения. А также показал документы, подтверждающие, что единственный прокатный стан, на котором держится все производство Зульфугарлы, принадлежит с тех пор Мамедкеримову. А братья похитили этот стан самым бессовестным образом. Как видно, фундамент выступления Логмана построен на лжи. И это было бы половиной беды, если дальше шла одна правда. Но встав на ложный путь невозможно потом свернуть на верную дорогу. К примеру, он говорит: «В соответствии с инструкцией все сотрудники каждые два часа меняют медицинские маски». А вскоре отмечает, что у них работают 520 человек. Несложная арифметика показывает, что 520 человек за рабочую смену в 8 часов должны использовать 2080 медицинских масок стоимостью около 70 манатов. Но кто оплачивает эти маски? Рабочие вряд ли на это пойдут – слишком накладно при малых у Зульфугарлы зарплатах платить по 1,2 маната в день только за маски. А владельцы завода с учетом их алчности – и подавно. А тут еще двухразовое бесплатное питание… Не верится что-то. А дальше он говорит о совершенствовании производственного процесса, внедрении нового оборудования и технологий, прогрессивных технологиях, повышении инвестиционной привлекательности и кадрах, минимальном использовании ручного труда. Более того, обещает даже добиться внедрения цифровых технологий нового поколения, реализовать новый проект, не имеющий аналогов на Кавказе. Каковы амбиции, а? Его бы устами да мед пить. Но так может подумать только посторонний человек. А люди, ближе знакомые с производством Зульфугарлы, лишь отмахнутся, как от назойливой мухи. Стоит только раз побывать на этом допотопном «заводе» в поселке Кешля, чтобы понять: цифровых технологий здесь как до полета на Марс. Кешлинскому Логману далеко до Илона Маска… как до Марса!