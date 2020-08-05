Согласно информации, Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских военнослужащих в ходе военной провокации Армении на границе двух стран.

Президент Сербии позвонил Ильхаму Алиеву из-за поставок оружия в Армению. Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В то же время президент Сербии выразил сожаление тем, что в ходе военных столкновений Армения использовала оружие сербского производства.

По его словам, для расследования этой ситуации в ближайшее время из Сербии в Азербайджан будет направлена делегация высокого уровня.

Александр Вучич подчеркнул, что высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном, основывающиеся на стратегическом партнерстве, и как подтверждение этого, пригласил президента Азербайджана с официальным визитом в Сербию.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев выразил благодарность за телефонный звонок и отметил, что факт применения армянской стороной боеприпасов сербского производства при обстреле военных и гражданских позиций Азербайджана вызвал обеспокоенность азербайджанской общественности и в результате обстрелов погибли азербайджанские военнослужащие и гражданское лицо.

Глава государства выразил удовлетворение решением президента Сербии отправить делегацию высокого уровня для расследования этого факта и обсуждения перспектив сотрудничества.

В ходе телефонного разговора стороны пришли к решению о недопустимости в будущем действий, которые могут навести тень на дружеские отношения двух стран.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приглашение посетить с визитом Сербию.