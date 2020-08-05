Армяне извиняются перед UFC: «Азербайджан добился своего»
Самая популярная в мире бойцовская организация UFC (Ultimate Fighting Championship) и ее спонсоры применили строгие санкции в отношении армянского бойца Эдмена Шахбазяна, который 2 августа вышел на бой в Лас-Вегасе с американцем Дереком Брансоном с «флагом» никем непризнанного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.
Напомним, что генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе направило по этому поводу письмо протеста президенту UFC. Также в UFC поступили жалобы от посольств Азербайджана и Турции в разных странах.
В результате Шахбазян, который, кстати, был нокаутирован в том бою, лишен денег, предоставляемых спонсором UFC – компанией Reebok. Наряду с этим UFC уволила сотрудника, который допустил появления «флага» на ринге.
Об этом рассказал личный тренер Шахбазяна Эдмонд Тарвердян. Он заявил, что посольства Азербайджана и Турции добились своего.
«Мне позвонили из UFC 4 августа, - цитирует Тарвердяна news.am. - Мне сказали, что поступили жалобы от посольств, в которых указывается, что армяне являются террористами и не имеют права выходить на бой с «флагом» «НКР» (тут и далее кавычки наши – Ред.).
6 августа мне снова позвонил глава UFC Дана Уайт. По его словам, число жалоб увеличилось. В UFC обратились посольства Турции и Азербайджана более чем в 10 странах.
По словам Уайта, UFC решил уволить сотрудника с 20-летним стажем, который отвечает за форму и флаги спортсменов, выходящих на ринг. Его уволили за то, что он не проверил Эдмена Шахбазана.
Большие бои в UFC спонсируются компанией Reebok. Спортсмены должны выходить на бой только с брендом и логотипом этой фирмы. Поэтому нас лишили спонсорских денег – это до 50 тысяч долларов. В нашем контракте было указано, что мы не имеем права выходить на ринг с «флагом» другой страны.
К сожалению, посольства Азербайджана и Турции добились своей цели. Я хочу, чтобы об этом знали все. Мне очень жаль, что сотрудники UFC пострадали из-за нас. Мы не хотели навредить UFC. Я извинился перед руководителем UFC и сказал, что мы были неосторожны, но мы не хотели создавать им проблем. Я признаю, что мы допустили ошибку, мы не обратили внимание на пункт в контракте».