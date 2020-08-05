Пауэрбол набирает обороты! Азербайджанцы могут выиграть $158 миллионов

Всемирно известная американская лотерея «Powerball» вновь разыгрывает девятизначный джекпот. У желающих из Азербайджана тоже есть шансы побороться на этой неделе за крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире – $158 млн! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете вступить в игру на сайте theLotter.com !

Вкратце о Powerball

Powerball (Пауэрбол) является одной из крупнейших лотерей в мире. Именно ей принадлежит мировой рекорд за самый крупный тираж – в начале 2016 года она разыграла почти 1,6 миллиарда долларов. Лото безумно популярно в США, и это не удивительно. Все хотят выиграть огромный приз, а билеты достать очень просто – достаточно сходить в ближайший киоск. Но жителям других стран рано расстраиваться, у них тоже есть шанс вступить в игру. Вот как это можно сделать:

Как играть в Пауэрбол из Азербайджана?

Приобрести билеты Пауэрбол можно через интернет, с помощью theLotter, ведущего в мире сервиса покупки лотерейных билетов. Когда вы оформите ваш заказ на сайте, находящийся в США представитель компании купит от вашего имени билет с выбранными вами номерами и игровыми опциями, а затем отсканирует его и загрузит изображение в ваш аккаунт на сайте. Эта услуга оплачивается из небольшой надбавки, которую вы платите при покупке билета. Сайт не берет комиссионных с выигрышей.

Выиграть приз в американской лотерее… это реально?

Разумеется. На июнь 2020 theLotter выплатил более $100 млн в призах победителям, игравшим через сайт, и значительная часть этой суммы досталась именно игрокам, выигравшим в американские лото.

Женщина из Панамы выиграла $30 млн в Лото Флориды

А. Д. из Панамы уже достигла пенсионного возраста, но продолжала работать, чтобы помочь своим детям. Теперь она может спокойно наслаждаться жизнью – ведь она стала единоличным победителем прошедшего в июле 2017 тиража, что принесло ей первый приз в 30 миллионов долларов!