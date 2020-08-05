Погода на завтра: жарко, 36 градусов

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 21-24, днем 32-36 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

В субботу, 8 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии .

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона днем будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых районах ожидаются грозы, временами интенсивные дожди, град. Утром в горах туман. Будет дуть местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 19-24, днем 33-38 тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

8 августа на Апшероне ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.