Бывший король Испании Хуан Карлос I, покинувший родину на фоне коррупционного скандала, перебрался в Абу-Даби, где поселился в одном из самых дорогих отелей в мире, пишет испанская газета ABC.

Издание, утверждающее, что смогло получить точную информацию о передвижениях экс-короля, сообщает, что еще в понедельник он направился в Абу-Даби из испанского города Виго на специально арендованном для этого небольшом самолете. Прибыв в Абу-Даби, Хуан Карлос I остановился в роскошной гостинице Emirates Palace, пишет Интерфакс.

Ранее в СМИ появлялись разные предположения о местонахождении отрекшегося от престола в 2014 году монарха. Были предположения, что он мог перебраться в Португалию или в Доминиканскую Республику. Однако, по сведениям ABC, все эти данные неверные.

Ранее в августе Хуан Карлос I сообщил своему сыну, нынешнему королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну ввиду причин личного характера. По данным испанского телевидения, это произшло после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу.