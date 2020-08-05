ВОЗ призывает выделить Ливану $15 миллионов

Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить $15 млн на оказание срочной помощи в сфере здравоохранения населению Ливана в связи с тяжелыми последствиями взрыва в морском порту Бейрута.

По словам официального представителя организации Кристиана Линдмайера, эти средства предполагается направить на лечение раненых и продолжение борьбы с пандемией в стране.

Как подчеркнул Линдмайер, в результате взрыва в порту Бейрута были полностью уничтожены 17 контейнеров ВОЗ с медицинскими материалами: "Полностью сгорели персональные защитные средства, и медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом, испытывает их нехватку. Больницы, принимающие раненых, нуждаются в медицинских поставках". По его словам, медицинские учреждения переполнены пострадавшими.