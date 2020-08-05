Нефть идет на спад: Brent - $44

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов.

Как сообщает Интерфакс, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $44,66 за баррель, это на $0,43 (0,95%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи снизились в цене на $0,45 (1,07%), до $41,5 за баррель.

В центре внимания инвесторов остается ситуация с распространением коронавируса в мире. Помимо этого, китайский импорт нефти в июле упал на 6,7% по сравнению с июнем, когда он достиг рекордных 12,99 млн баррелей в сутки (б/с) и составил 12,12 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. В среднем в январе-июле Китай импортировал 11,01 млн б/с, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.