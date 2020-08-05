Ильхам Алиев собрал все госкомпании Азербайджана в одном холдинге

Продолжительные структурные реформы, проводимые в Азербайджане, служат повышению эффективности экономики. В этом направлении в стране были усовершенствованы институциональные и регулирующие рамки, созданы прочные основы для здорового развития и полной прозрачности управления хозяйственных структур, являющихся стержнем национальной экономики. Как сообщает АзерТАдж, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева о создании Азербайджанского инвестиционного холдинга.

За прошедший период, учитывая значимость структурных реформ, было придано особое значение управлению сфер государственных услуг и производства на основе передовых принципов. В этом направлении в стране была проведена работа по повышению устойчивости в финансово-хозяйственной деятельности крупных государственных компаний, усилению контроля за их доходами и расходами, а также проведены важные реформы с целью усовершенствования управления юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

В нынешний период ускорить экономическое развитие можно лишь основываясь на более здоровые принципы управления, всестороннее развитие свободных рыночных отношений и устойчивое расширение частной собственности. Поэтому требуется углубление структурных реформ для усовершенствования системы управления принадлежащих государству предприятий, повышения эффективности и прозрачности и их полного оздоровления путем оптимизации расходов и рисков.

В указе говорится, что руководствуясь 32 пунктом 109 статьи Конституции Азербайджана, для управления госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале на основе единого принципа, в целях повышения прозрачности и экономической эффективности их инвестиционных программ, повышения конкурентоспособности, улучшения их финансового здоровья и устойчивости, президент Азербайджана принял решение о создании публичного юридического лица «Азербайджанский инвестиционный холдинг» (АИХ).

Согласно указу, для управления деятельностью АИХ утвержден Устав и будут созданы Наблюдательный совет и Правление Азербайджанского инвестиционного холдинга.

В соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, АИХ по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики решает вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления государственными компаниями и предприятиями, а также предприятиями с участием государства в капитале.

В указе говорится, что полномочия учредителя АИХ передаются президенту Азербайджана, который утверждает Устав и определяет уставной фонд Холдинга и их изменения, назначает и освобождает от занимаемых должностей членов Наблюдательного совета АИХ, в том числе и председателя, упраздняет и заново создает Холдинг.

Указом главы государства, за исключением пункта 4,1 данного указа, решение иных вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя публичного юридического лица статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О публичных юридических лицах», передается АИХ.