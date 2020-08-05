Экологи нашли самое холодное место на Земле

Специалисты нашли точку, где температура опускается ниже нуля до -92...-94°С. Исследователи отмечают, что самое холодное место на планете находится на ледяном гребне, соединяющем Купол Аргус и Купол Фуджи. Эти точки расположены на вершине ледового щита в восточной части Земли Королевы Мод в Антарктиде.

Там ученые нашли впадины глубиной от 2 до 4 метров. В них собирается крайне холодный воздух около -94°С. Специалисты подчеркивают, что если неосторожно вдохнуть при такой температуре, то можно получить ожоги.

Поисками самого холодного места Земли экологи занимались с 2003 года с помощью спутника НАСА Аква и Landsat 8.