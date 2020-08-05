Президент Ливана не исключил, что в Бейруте была взорвана бомба

Президент Ливана Мишель Аун не исключил причастности внешних сил к взрыву в Бейруте. Об этом он заявил в пятницу, сообщает местный телеканал MTV.

"Причина взрыва еще не установлена, есть вероятность вмешательства внешних сил через использование ракеты, бомбы или при другой деятельности", — цитирует РИА Новости главу ливанского государства.

Аун отметил, что попросил у президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Бейрут спутниковые снимки момента взрыва в порту. Если Париж не сможет их предоставить, Ливан обратится к другим странам.

"Расследование взрыва в порту Бейрута должно быть быстрым и незамедлительным, но одновременно неторопливым, а судебная система должна действовать быстро", — заявил политик.