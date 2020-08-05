Над Черным морем перехватили два самолета ВВС США

Два самолета-разведчика ВВС США кружили над Черным морем близ южных границ России, сообщили в Минобороны РФ.

Национальный центр управления обороной сообщил, что на перехват был поднят истребитель Су-27 Южного военного округа, который заставил «американцев» развернуться и лететь в обратном направлении.

Отмечается, что «две воздушные цели» были идентифицированы как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.