Премьер Венгрии назвал мигрантов биологической угрозой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибытие иммигрантов в страну должно быть приостановлено, поскольку, по его мнению, эти люди представляют собой биологическую угрозу, сообщает агентство EFE.

"Все нелегальные иммигранты, которые хотят въехать в страну бесконтрольно, не только нарушают венгерские законы, но и представляют собой биологическую угрозу. Эта фраза серьезная, и я произношу ее осторожно", - цитирует Интерфакс Орбана.

Он объяснил, что не все иммигранты "могут заразить нас", но некоторые из них действительно могут быть инфицированы COVID-19. Поэтому, считает венгерский премьер, всех прибывающих в страну нужно рассматривать как потенциальных носителей COVID-19.