Ученый рассказал, кому противопоказана вакцинация от COVID-19

Некоторым людям придется отказаться от прививки против коронавируса, когда она будет доступна. Об этом рассказал профессор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире Говорит Москва.

Российский ученый объяснил, что в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать. "У него не должно быть температуры", - уточнил он. Кроме того, от вакцинации следует отказаться при наличии аллергии.

"Если пациент знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться", - призвал российский ученый.

При этом вирусолог подчеркнул, что других противопоказаний даже для пожилых людей нет.