В мире уменьшилось число нефтегазовых буровых установок

Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в прошлом месяце на 43 единицы, или на 4%, к июню до 1030 штук.

В годовом сопоставлении количество действующих буровых упало на 1208, или чуть более чем в 2 раза, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

Тем временем цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в пятницу продолжали идти вниз на сохранении рисков, связанных со спросом на сырье.

Так, к 12:50 октябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подешевели на 0,8% до $44,73 за баррель, сентябрьские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,93% до $41,56 за баррель.