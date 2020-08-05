Льготный кредит от Межбанка пострадавшим от пандемии предпринимателям

Банк совместно с Фондом развития предпринимательства начал предоставлять предпринимателям льготные условия на кредиты. Теперь предприниматели могут получить бизнес-кредиты в Международном банке Азербайджана по более низким процентным ставкам.

Международный банк Азербайджана активно участвует в мероприятиях государственной поддержки, предпринимаемых для минимизации негативного воздействия пандемии COVID-19 на экономику страны.

Так, процентная ставка по кредитам, предоставляемым на срок до 36 месяцев, снижена до 7,5%. Эти кредиты предоставляются предпринимателям с субсидированными процентными ставками и государственной гарантией.

В рамках государственной программы поддержки бизнеса предпринимателям предоставляются два вида кредитов - быстрый и традиционный. Сумма быстрых кредитов составляет до 200 тысяч манатов, а традиционных - до 3 миллионов манатов.

Предприниматель, желающий получить гарантированный государством кредит, выбирает уполномоченный банк, вводя необходимую информацию в Электронную кредитную платформу. Затем утверждает заявку, указав сумму кредита в соответствии с бизнес-планом. Заявление предпринимателя, подающего заявку на получение быстрого кредита, рассматривается банком в течение 7 рабочих дней, а заявки на получение традиционного кредита рассматриваются в течение 10 рабочих дней.

В соответствии с целью гарантированные государством кредиты с субсидируемыми процентными ставками могут использоваться только предпринимателями, работающими в сферах, пострадавших от пандемии.

7 августа был проведен вебинар для членов Клуба предпринимателей МБА, где предпринимателям подробно были разъяснены правила использования этих кредитов. В рамках вебинара представители банка и Фонда развития предпринимательства также разъяснили предпринимателям интересующие их моменты.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.