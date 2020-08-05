Путин об отношениях с постсоветскими странами

Отношения с другими постсоветскими странами являются одним из внешнеполитических приоритетов России. Об этом заявил в пятницу президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме видеоконференции с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Он предложил поговорить о ситуации в мире в целом "с упором на положение дел на постсоветском пространстве".

"Это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило. Во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов", - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, в рабочем режиме на совещании можно будет обсудить и другие вопросы.