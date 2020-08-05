Власти США вводят санкции против 11 должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы администрации этого специального административного района КНР Кэрри Лам. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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Американские власти планируют в пятницу ввести санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Об этом сообщило Bloomberg.

По информации источников агентства, вместе с Лам ограничительным мерам со стороны администрации президента США Дональда Трампа будут также подвергнуты несколько китайских чиновников из числа членов Коммунистической партии Китая, пишет ТАСС.

Источники Bloomberg подчеркивают, что санкции будут введены в связи с их ролью в "сокращении политических свобод" в Гонконге.